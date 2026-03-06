RO Racing tra Spagna e Umbria nel WeekEnd dei Rally
Fine settimana di impegni internazionali per i portacolori della scuderia RO Racing, attesi su due fronti tra Spagna e Italia in concomitanza con l’avvio di importanti competizioni rallistiche. Il programma sportivo vedrà alcuni equipaggi impegnati al Rally Costa Brava, prova inaugurale del Campionato europeo rally auto storiche, mentre in Umbria scatterà il Campionato italiano rally terra con il Rally Città di Foligno.
In territorio spagnolo, dove la settantaquattresima edizione del Rally Costa Brava ha già aperto il programma con il prologo iniziale, Mimmo Guagliardo e Sergio Palazzolo prenderanno parte alla gara al volante di una Porsche 911 appartenente al Secondo Raggruppamento. L’equipaggio affronterà la competizione con l’obiettivo di ottenere un risultato significativo nel primo appuntamento stagionale del calendario continentale dedicato alle vetture storiche.
Parallelamente, sulle prove speciali sterrate dell’Umbria, si aprirà la nuova stagione del Campionato italiano rally terra. Il Rally Città di Foligno rappresenterà il debutto stagionale per Paolo Andreucci e Rudy Briani. Il pilota garfagnino, già quattordici volte campione italiano, tornerà al via con la Skoda Fabia RS Rally2 del Team Lion equipaggiata con pneumatici MRF Tyres, con l’intenzione di avviare la propria sfida per la conquista del quindicesimo titolo nazionale.
Nella medesima gara è previsto anche l’esordio nella classe principale per Andrea Piccardo e André Perrin. Il giovane pilota della scuderia, abitualmente impegnato sulle superfici sterrate, tornerà alle competizioni dopo una stagione caratterizzata da partecipazioni sporadiche, affrontando il rally umbro al volante di una Citroen C3 R5.
👁 Articolo letto 180 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.