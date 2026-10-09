Trombe d’aria nel Trapanese, feriti e scuola distrutta a Marsala

Due trombe marine hanno colpito il territorio trapanese, provocando danni ad abitazioni, edifici pubblici, automobili e coltivazioni. Le conseguenze più rilevanti si registrano tra Marsala e Petrosino, dove il maltempo ha causato diversi feriti e reso necessari interventi di soccorso.

A Marsala, una delle strutture maggiormente danneggiate è la succursale dell’istituto De Gasperi, in contrada Terrenove, dove al momento dell’evento atmosferico si trovavano 273 bambini. Sei alunni hanno riportato lievi ferite, mentre parte dell’edificio è stata gravemente compromessa.

Il dirigente scolastico Leonardo Gulotta ha descritto quanto accaduto: «Una tromba marina ha investito in pieno la succursale di Terrenuove e l’ha distrutta totalmente». Il personale scolastico ha accompagnato i bambini nelle zone considerate più sicure, evitando l’evacuazione all’esterno durante il passaggio della tromba d’aria.

L’Asp di Trapani ha attivato il Piano di emergenza interna per gestire l’afflusso dei feriti all’ospedale Paolo Borsellino di Marsala. Al pronto soccorso sono arrivati quattro bambini e cinque adulti, sottoposti ad accertamenti per escoriazioni e ferite da taglio. È stato inoltre predisposto un servizio di assistenza psicologica.

Particolarmente colpito anche il territorio di Petrosino, dove il sindaco Giacomo Anastasi ha segnalato quattro feriti lievi e numerose abitazioni danneggiate, alcune delle quali distrutte. Un’automobile è stata scaraventata in un burrone, provocando il ferimento di due persone trasportate in ospedale.

Tra le strutture coinvolte figurano il Centro comunale di raccolta dei rifiuti, dove si trovavano due operai, e lo stadio comunale, il cui muro di cinta è stato abbattuto.

L’amministrazione comunale ha attivato il Centro operativo comunale per coordinare i soccorsi e predisporre sistemazioni temporanee per le famiglie impossibilitate a rientrare nelle proprie abitazioni. Convocata anche una riunione in Prefettura a Trapani.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha disposto l’immediata attivazione della Protezione civile regionale, affidando al dirigente generale Salvo Cocina il coordinamento con le amministrazioni interessate.

«Sono in costante contatto con il capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, per avere ragguagli sull’evolversi della situazione. Gli ho dato mandato di attivarsi immediatamente, coordinandosi con le amministrazioni locali, per mettere in campo tutti gli interventi che dovessero rendersi necessari nell’immediato», ha dichiarato Schifani.

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