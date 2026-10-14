De Luca annuncia novità da Roma, tensioni in Sicilia sull’accordo con FdI

Cateno De Luca torna al centro del confronto politico dopo l’accordo nazionale tra Sud chiama Nord e Fratelli d’Italia. Il leader del movimento ha annunciato un punto stampa a Roma, in piazza Montecitorio, insieme al deputato Francesco Gallo e alla presidente del partito Laura Castelli. «Pronti a sganciare un po’ di bombette e importanti novità», ha anticipato De Luca.

L’appuntamento precede le assemblee nazionali di Sud chiama Nord e del movimento Sindaci d’Italia, previste nella Capitale dal 27 al 29 ottobre, durante le quali dovrebbe consolidarsi un percorso politico comune.

L’intesa con Fratelli d’Italia ha consentito la costituzione della componente parlamentare di Sud chiama Nord nel Gruppo Misto, grazie all’adesione dei deputati Manlio Messina e Luca Sbardella, quest’ultimo commissario regionale di FdI in Sicilia.

L’accordo, attualmente limitato al livello nazionale, continua tuttavia ad alimentare il dibattito politico nell’Isola. A Messina è prevista una riunione del direttivo di Fratelli d’Italia, mentre il capogruppo comunale Libero Gioveni ribadisce: «Gli elettori ci hanno voluto all’opposizione ed opposizione saremo».

Critiche arrivano anche da Tommaso Calderone, coordinatore siciliano di Futuro Nazionale, secondo il quale l’intesa starebbe provocando malumori e abbandoni, soprattutto all’interno di Fratelli d’Italia.

Alle dichiarazioni replica Francesco Gallo, che respinge le contestazioni e sostiene che i sondaggi successivi all’accordo indicherebbero una crescita di Sud chiama Nord. Il deputato fa inoltre riferimento ad alcuni sindaci che avrebbero preso le distanze da Calderone. Tra questi potrebbe figurare Gianni Pino, sindaco di San Filippo del Mela e tra i fondatori del movimento Sindaci d’Italia.

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