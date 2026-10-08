Autostrade A18 e A20, limite di 60 km orari su gran parte della rete

Dopo le ispezioni del Ministero dei Trasporti, previste nuove restrizioni per auto, moto e mezzi pesanti. Il CAS non ha ancora completato gli interventi di sicurezza richiesti. Attesa l’ordinanza.

Si prospettano nuove limitazioni alla circolazione sulle autostrade A18 e A20, con la riduzione del limite massimo di velocità a 60 chilometri orari su circa il 70% della rete interessata. Il provvedimento, che riguarderebbe indistintamente automobili, motocicli e mezzi pesanti, arriva dopo le verifiche condotte dal dirigente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Placido Migliorino.

Le ispezioni hanno evidenziato il mancato completamento degli interventi di mitigazione del rischio richiesti al Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS). Tra le misure previste figuravano l’installazione delle bande rumorose ai margini della carreggiata, limiti differenziati di 60 km orari per i mezzi pesanti e 90 per gli altri veicoli, oltre al divieto di sorpasso per i camion. Risulta ancora assente la necessaria segnaletica verticale.

«Il Cas non ha ancora ottemperato, e allora dobbiamo ridurre per tutti la velocità a 60 km orari», ha dichiarato Migliorino, precisando che le restrizioni potranno essere progressivamente alleggerite con l’attuazione degli interventi richiesti.

Le criticità interessano principalmente la A20 Messina-Palermo, nei tratti tra Messina e Sant’Agata di Militello e tra Buonfornello e Cefalù, e la A18 Messina-Catania, nel segmento compreso tra Messina e Giarre.

Le limitazioni potrebbero coinvolgere complessivamente circa 170 chilometri di autostrada, con conseguenze sui tempi di percorrenza, sul trasporto pubblico e sulla movimentazione delle merci. Secondo le stime riportate, per raggiungere Milazzo da Tremestieri potrebbe occorrere circa un’ora, mentre il viaggio fino a Sant’Agata di Militello potrebbe richiedere due ore e mezza.

Il direttore generale del CAS, Franco Fazio, ha confermato che sono in corso le procedure per la sostituzione delle barriere di sicurezza lungo la A20.

«Ci sono due gare che stanno per essere consegnate per la sostituzione delle barriere lungo la A20», ha spiegato Fazio, aggiungendo che gli interventi definitivi dovrebbero iniziare entro l’anno e richiederanno circa due anni per essere completati.

L’ordinanza che disciplinerà i nuovi limiti è attesa nelle prossime ore. Fino alla sua emanazione e all’installazione della relativa segnaletica, le restrizioni annunciate non possono considerarsi già operative.

👁 Articolo letto 496 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.

⭐ Segui CanaleSicilia su Google