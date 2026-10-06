ACR Messina, Justin Davis: «Servono strutture adeguate»

Il presidente dell’ACR Messina Justin Davis interviene sulla questione degli impianti sportivi cittadini e si rivolge direttamente al sindaco Federico Basile e alle istituzioni attraverso una lettera aperta, ponendo il problema delle condizioni nelle quali la squadra svolge l’attività quotidiana.

Davis ricorda gli investimenti effettuati per salvaguardare il titolo sportivo e rilanciare il club, sottolineando tuttavia come le risorse economiche e l’organizzazione societaria non siano sufficienti senza strutture adeguate.

Il presidente contesta in particolare le difficoltà nella gestione degli allenamenti al Giovanni Celeste, dove gli spazi devono essere condivisi con altre squadre. Segnala inoltre la perdita dello slot del sabato per la rifinitura, la disponibilità limitata degli spogliatoi e i continui spostamenti tra il Celeste e il Franco Scoglio.

Secondo Davis, l’alternanza tra i terreni avrebbe avuto conseguenze anche sulla condizione della rosa, che registra sei calciatori infortunati.

«Il mio non è uno sfogo polemico», precisa il presidente, definendo il suo intervento un appello alle istituzioni per individuare condizioni di lavoro compatibili con gli obiettivi sportivi della società.

Il passaggio più netto riguarda il futuro della proprietà. Davis afferma che, qualora non potesse mantenere l’impegno assunto con la città a causa della mancanza di strutture adeguate o di decisioni non compatibili con le esigenze della squadra, sarebbe pronto a «salutare e ringraziare tutti». La lettera si conclude con un richiamo diretto alle istituzioni: «Adesso tocca a voi scegliere il destino del calcio a Messina».

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