Messina Volley e Lions Cristo Re insieme per la solidarietà

Il PalaRescifina ha ospitato l’evento benefico “Messina Volley & Lions Cristo Re per la solidarietà”, iniziativa promossa a sostegno della mensa di Sant’Antonio. Le offerte raccolte durante la manifestazione sono state interamente destinate alla struttura che assiste le persone in difficoltà.

Al centro dell’appuntamento l’allenamento congiunto tra Messina Volley e Futura Volley Santa Teresa, entrambe impegnate nel prossimo campionato femminile di Serie B2. Il confronto ha consentito ai tecnici Marcela Nielsen e Alessandro Prestipino di verificare il lavoro svolto durante la preparazione. La formazione messinese si è imposta per 3-2.

L’iniziativa è stata organizzata dalla società del presidente Mario Rizzo insieme ai Lions Messina Cristo Re, presenti con una delegazione guidata dal vicepresidente Giuseppe Caccamo. Al PalaRescifina anche il sindaco di Messina Federico Basile e Padre Unny, economo della mensa di Sant’Antonio. Un contributo è arrivato inoltre dall’UCSI di Messina “Carmelo Garafolo”, che ha effettuato una donazione.

«È stata una bella gara, molto utile per noi e per il prosieguo della preparazione», ha dichiarato Nielsen, soddisfatta per quanto mostrato dalla squadra e per le indicazioni raccolte. Il tecnico ha espresso apprezzamento anche per i nuovi inserimenti Apruti, Radicella e Puglisi, schierate titolari.

«Al di là del risultato ha vinto la solidarietà», ha affermato Caccamo, sottolineando la partecipazione del pubblico e il sostegno raccolto in favore della mensa di Sant’Antonio, indicata come punto di riferimento nell’assistenza alle persone bisognose.

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