Patti, sciolta la prognosi del piccolo Andrea. Quattro indagati

Migliorano le condizioni del piccolo Andrea, il bambino di sei anni rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato da un palco a Patti Marina. I medici del Policlinico di Messina hanno sciolto la prognosi e il piccolo, secondo le informazioni disponibili, non sarebbe più in pericolo di vita.

Andrea rimane ricoverato nel reparto di Terapia intensiva pediatrica, dove viene mantenuto in uno stato di parziale sedazione per consentire la prosecuzione delle cure. Il bambino ha potuto riabbracciare la madre, mentre l’équipe sanitaria prosegue il monitoraggio delle sue condizioni. Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori accertamenti neurologici per valutare l’evoluzione del quadro clinico.

Parallelamente prosegue l’inchiesta della Procura della Repubblica di Patti, che ha iscritto quattro persone nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di lesioni colpose. Tra queste figura il sindaco di Patti, Gianluca Bonsignore, che ha confermato personalmente di avere ricevuto un’informazione di garanzia.

L’attività investigativa è concentrata sulle condizioni di sicurezza della struttura dalla quale è precipitato il bambino. Si tratta del palco utilizzato in occasione del Tindari Rally, rimasto installato nell’area di Patti Marina anche dopo la conclusione della manifestazione.

Gli inquirenti dovranno ricostruire le circostanze dell’incidente e verificare eventuali responsabilità nella gestione e nella messa in sicurezza della struttura. L’iscrizione nel registro degli indagati costituisce un atto previsto nell’ambito delle indagini preliminari e non rappresenta un accertamento di responsabilità.

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