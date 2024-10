Barreca non è imputabile, ritenuto incapace di intendere e volere

L’ex muratore Giovanni Barreca, coinvolto nel tragico massacro di Altavilla Milicia, potrebbe presto essere trasferito in una delle Rems (Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza) siciliane, situate a Naso o Caltagirone. Queste strutture, destinate alla custodia e cura di individui affetti da gravi disturbi mentali che hanno commesso reati violenti, sono nate in sostituzione degli ospedali psichiatrici giudiziari, aboliti nel 2013 e chiusi definitivamente nel 2015.

Il caso Barreca è uno dei più complessi sotto il profilo giudiziario e psichiatrico. Insieme alla figlia diciassettenne e ai membri della setta Fratelli di Dio, Sabrina Fina e Massimo Carandente, Barreca è accusato dell’omicidio della moglie, Antonella Salamone, e dei figli Kevin ed Emanuel, rispettivamente di 16 e 5 anni. L’efferato crimine si sarebbe svolto all’interno della sua villetta di Altavilla Milicia come parte di un rituale volto a scacciare presunte presenze demoniache. Tuttavia, i periti incaricati dalla Procura di Termini Imerese hanno concluso che l’uomo non è imputabile, ritenendolo incapace di intendere e volere, e quindi non in grado di affrontare un processo.

In attesa della destinazione definitiva, Barreca ha lasciato il carcere di Barcellona Pozzo di Gotto per essere trasferito in una Rems. La difesa dell’imputato ha sottolineato come i disturbi mentali di Barreca abbiano avuto un ruolo determinante nel crimine, impedendogli di comprendere appieno le proprie azioni. Egli stesso ha dichiarato di essere stato “come imbambolato” durante il massacro, senza alcuna consapevolezza della violenza commessa.

Questa interpretazione è sostenuta dalle relazioni cliniche stilate dai medici che lo hanno visitato nei vari istituti di detenzione. Gli accertamenti eseguiti indicano che, sia al momento dei fatti sia nei mesi successivi, Barreca versava in condizioni mentali compromesse. Anche oggi, l’uomo manifesterebbe uno stato di delirio mistico, al punto da proporre rituali esorcistici per liberare i compagni di cella da presunti spiriti maligni.

