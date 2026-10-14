Serie B1 femminile, l’Orlandina Volley apre la stagione al PalaValenti

Prenderà il via sabato 17 ottobre il campionato di Serie B1 femminile 2026/2027 dell’Orlandina Volley. La formazione di Capo d’Orlando esordirà davanti al proprio pubblico, ospitando il Roma Volley Club al PalaValenti, con inizio dell’incontro fissato alle 15:15. La partita è valida per la prima giornata del girone D.

Dopo diverse settimane dedicate alla preparazione atletica e tecnica, la squadra paladina si appresta ad affrontare il primo impegno ufficiale della nuova stagione. L’esordio rappresenterà anche il debutto in campionato del nuovo allenatore Biagio Marone, affiancato dal secondo tecnico Fabrizio Lini.

La gara contro la formazione romana consentirà allo staff tecnico di verificare il lavoro svolto durante la preparazione e valutare le condizioni del gruppo, composto da atlete confermate e nuovi innesti. Particolare attenzione sarà rivolta all’intesa tra le giocatrici e all’applicazione dei meccanismi di gioco sviluppati nelle settimane precedenti.

L’incontro inaugura il percorso dell’Orlandina Volley nel campionato nazionale di Serie B1, una stagione nella quale la formazione paladina sarà chiamata a confrontarsi con le altre squadre inserite nel girone D.

Il primo appuntamento si svolgerà al PalaValenti di Capo d’Orlando, dove la società si prepara ad accogliere i sostenitori per l’esordio casalingo. Il club ha inoltre comunicato che gli abbonamenti per assistere alle partite interne sono disponibili presso il Bar Zidima. La sfida tra Orlandina Volley e Roma Volley Club è in programma sabato 17 ottobre alle 15:15.

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