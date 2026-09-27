Pollara e Princiotto sono i vincitori dell’11° Tindari Rally 2026

Alessio Pollara e Giuseppe Princiotto conquistano l’11° Tindari Rally al termine di una gara rimasta aperta fino alle battute conclusive. L’equipaggio della CST Sport, su Škoda Fabia RS Rally2, ha chiuso le nove prove speciali con il tempo complessivo di 44’53”4, precedendo di appena 1”7 Alessandro Casella e Sergio Scuderi, anche loro su Škoda Fabia RS Rally2 della CST Sport.

Sul terzo gradino del podio Dario Salpietro e Francesco Galati, su Škoda Fabia RS Rally2 della EM Management, staccati di 22”5. Salpietro è stato tra i protagonisti della giornata conclusiva, facendo segnare il miglior tempo in cinque prove speciali.

La competizione ha registrato diversi cambiamenti al vertice. Dopo l’apertura sulla “Tindari”, Casella e Scuderi hanno assunto il comando della classifica, conservandolo nella prima parte della gara. Pollara e Princiotto sono successivamente risaliti fino a portarsi al vertice e nell’ultima speciale, la “Santa Maria-Polverello 3”, hanno ottenuto il risultato che ha definito la classifica finale.

Alle spalle dei primi tre hanno concluso Oieni-Pino, quarti a 1’04”8, seguiti da Siragusano-Siragusano, quinti a 2’44”8. Sesta posizione per Celesti-De Domenico, davanti a Schepisi-Schepisi e Profeta-Altamonte. Noni Nicoletti-Raccuia, primi tra le vetture a due ruote motrici e nella categoria Under 25, mentre Molica Franco-Mancone hanno completato la top ten conquistando anche il primo posto in Rally4.

Tra le vetture storiche il successo è andato a Fullone-Failla, al volante della BMW M3. La manifestazione prevedeva nove prove speciali per 71,60 chilometri cronometrati, inseriti in un percorso complessivo di circa 403 chilometri. La gara si è conclusa a Patti Marina con la cerimonia di premiazione degli equipaggi.

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