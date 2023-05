Gli alunni di Patti incontrano l’autrice di ‘Titò’ e il cane Django

Lettura e magia: Cettina Marziano porta ‘Titò’ nella scuola di Patti.

Un incontro speciale che trasmette i valori di amicizia, rispetto e divertimento.



Nella Palestra esterna del plesso scolastico di Piazza XXV Aprile dell’I.C. “G. Lombardo Radice” di Patti, diretto dalla dott.ssa Antonina Milici, si è svolto un evento davvero speciale. Gli alunni della scuola dell’Infanzia e della scuola primaria hanno avuto l’opportunità di incontrare di persona Cettina Marziano, l’ideatrice di “Titò”, insieme al fantastico cane Django. Questo incontro reale è stato reso possibile grazie a un precedente incontro online avvenuto qualche mese fa.

I bambini sono stati entusiasti e calorosi nell’accogliere Cettina Marziano, poiché si erano appassionati alle avventure dell’allegra banda dei “costruttori di desideri” presenti nel mondo di “Titò”. Hanno fatto proprio il motto di nonna Imma, uno dei personaggi della storia, che recita: “Non esistono problemi, ma solo soluzioni!” Questo motto è diventato il filo conduttore di un percorso coinvolgente.

Cettina Marziano è stata simpatica, dinamica e coinvolgente nel trasmettere i valori fondamentali che caratterizzano il mondo di “Titò”: l’importanza dell’amicizia, il rispetto per gli altri, l’inclusione e il divertimento sano.

L’incontro è stato un grande successo e dimostra l’importanza della lettura per i bambini, a cui non è mai troppo presto avvicinarsi. Quando i bambini vengono coinvolti in modo adeguato, la lettura diventa un tesoro per loro.

