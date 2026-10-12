Concorso Nicholas Green, premiate due alunne di Gioiosa Marea

Due studentesse dell’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti” di Gioiosa Marea sono state premiate nell’ambito del concorso regionale “Nicholas Green”, dedicato alla sensibilizzazione sul tema della donazione degli organi. La cerimonia si è svolta lunedì 12 ottobre nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, a Messina.

A ricevere il riconoscimento sono state Clara Sciammetta, frequentante la classe 2A della scuola secondaria di Gioiosa Marea, e Selena Lo Castro, della classe 3E del plesso di San Giorgio. Le due alunne hanno partecipato al concorso attraverso un percorso educativo dedicato al significato della donazione degli organi e al valore della solidarietà.

Le studentesse sono state seguite dalle docenti Mariagrazia Marino, Antonella Lombardo e Giusy Miragliotta, che le hanno accompagnate nell’approfondimento delle tematiche affrontate durante l’iniziativa.

Alla premiazione hanno preso parte il provveditore agli Studi Leon Zingales e l’assessore alla Pubblica istruzione e alla Formazione del Comune di Messina, Stello Vadalà. Entrambi hanno espresso apprezzamento per il lavoro realizzato dalle alunne e dalle insegnanti, sottolineandone il valore educativo e sociale.

La dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo, Maria La Rosa, ha manifestato soddisfazione per il risultato conseguito dalle due studentesse, dichiarando: «Questo premio dà lustro alla nostra scuola e testimonia l’eccezionale sensibilità dei nostri ragazzi verso temi di fondamentale importanza sociale».

Il riconoscimento ottenuto da Clara Sciammetta e Selena Lo Castro si inserisce nelle attività educative promosse dall’istituto per favorire la conoscenza e la riflessione su questioni di rilevanza sociale.

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