Acireale, presunte violenze in famiglia per 18 anni: arrestato 51enne

Un uomo di 51 anni è stato arrestato ad Acireale dalla Polizia di Stato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. È accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della moglie e dei quattro figli, due dei quali minorenni.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, nell’ambito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Catania, le presunte violenze fisiche e psicologiche si sarebbero protratte per circa diciotto anni, coinvolgendo l’intero nucleo familiare.

La moglie e i figli avrebbero vissuto per lungo tempo in un contesto caratterizzato da paura, intimidazioni e comportamenti aggressivi. Una situazione che, secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbe inciso sulle condizioni di vita quotidiana dei familiari.

Gli accertamenti investigativi hanno portato all’emissione del provvedimento cautelare nei confronti del cinquantunenne, successivamente eseguito dagli agenti della Polizia di Stato. Le contestazioni riguardano una serie di presunti episodi di maltrattamento e lesioni personali maturati nell’ambiente domestico.

A tutela delle persone coinvolte, la donna e i quattro figli sono stati trasferiti in una struttura protetta, la cui ubicazione rimane riservata per ragioni di sicurezza.

L’uomo si trova adesso in carcere in esecuzione della misura cautelare. Le accuse formulate nei suoi confronti dovranno essere accertate nelle successive fasi del procedimento penale, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.

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