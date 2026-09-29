Targa Florio Classica 2026, dal 15 ottobre il gran finale in Sicilia
La Targa Florio Classica torna sulle strade siciliane dal 15 al 18 ottobre 2026 per l’appuntamento conclusivo del Campionato Italiano Grandi Eventi. La rievocazione della competizione fondata nel 1906 da Vincenzo Florio vedrà la partecipazione di equipaggi provenienti da diversi continenti, impegnati con auto storiche e supercar nelle categorie Legend e Gran Turismo. La manifestazione ospiterà anche il Ferrari Tribute to Targa Florio.
L’evento, organizzato da Automobile Club d’Italia, ACI Sport e Automobile Club Palermo nell’ambito delle attività di ACI Storico, si articolerà in tre giornate di gara attraverso diversi territori dell’Isola. Il programma prevede una prima tappa nel Trapanese, la seconda sulle Madonie e, domenica, il “Trofeo Monreale”, prima della cerimonia di premiazione al Palermo Marina Yachting, sede del quartier generale della manifestazione.
La partenza è fissata nel pomeriggio di giovedì 15 ottobre da piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo di Palermo. Venerdì 16 ottobre gli equipaggi raggiungeranno il Trapanese, con un passaggio anche da Campobello di Mazara, località legata alla storia italiana delle gare di regolarità.
La tradizione automobilistica del centro trapanese risale al 1962, quando l’allora sindaco Nino Buffa organizzò una competizione notturna lungo le strade cittadine per celebrare l’installazione del primo impianto di illuminazione pubblica.
Nella stessa giornata è prevista a Partanna la Power Stage Classic, prova spettacolo articolata su tre rilevamenti cronometrici. Il percorso sarà allestito nel centro abitato, davanti al Castello Grifeo, fortezza di origine araba oggi sede anche del museo della preistoria.
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