Taormina capitale del PPE europeo: attesi oltre 140 eurodeputati

Oltre 140 eurodeputati e i principali rappresentanti delle istituzioni europee si riuniranno a Taormina dal 12 al 15 ottobre per gli Study Days del Gruppo del Partito Popolare Europeo al Parlamento europeo. L’iniziativa si svolgerà presso l’UNA Hotels Capotaormina e sarà dedicata alle priorità politiche della seconda parte della legislatura europea 2024-2029.

Sono attesi il presidente del PPE Manfred Weber, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e diversi commissari europei, insieme ai rappresentanti delle forze politiche aderenti al gruppo.

L’appuntamento è stato promosso dall’eurodeputato Marco Falcone, vice capo delegazione di Forza Italia al Parlamento europeo, con il sostegno della delegazione guidata da Fulvio Martusciello.

«La Sicilia è al centro del Mediterraneo, un’area strategica per la sicurezza, l’economia e il futuro dell’Europa», ha dichiarato Falcone, sottolineando l’obiettivo di rafforzare la competitività dell’Unione, la tutela delle frontiere e il sostegno alle attività produttive.

Tra le personalità annunciate figurano il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, la presidente del gruppo di Forza Italia al Senato Stefania Craxi, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il sindaco di Taormina Cateno De Luca e l’ex eurodeputato Giovanni La Via.

I lavori affronteranno la crescita economica, la semplificazione amministrativa, la gestione dei flussi migratori e il futuro delle politiche di coesione. Saranno inoltre esaminate le prospettive del bilancio pluriennale europeo e le necessità delle regioni insulari e meridionali, con particolare riferimento al ruolo del Mediterraneo nelle strategie dell’Unione.

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