Corpo Forestale, proposta del SIFUS CIAS per arrivare a 180 giornate

Il SIFUS CIAS ha diffuso una nota in cui segnala che la proposta di legge finanziaria 2026 trasmessa dal governo regionale all’Assemblea Regionale Siciliana non contempla aumenti delle risorse destinate all’estensione delle giornate lavorative degli operai forestali, limitandosi a garantire le attuali 78, 101 e 151 giornate. Il segretario generale Maurizio Grosso ha dichiarato che “la manovra non introduce elementi aggiuntivi rispetto al quadro vigente”.

Grosso ha inoltre riferito che diversi deputati di maggioranza e opposizione avrebbero espresso l’intenzione di presentare emendamenti per incrementare i fondi destinati al comparto. Tra quanti hanno manifestato pubblicamente questa posizione figurano l’onorevole Vincenzo Figuccia e l’assessore regionale Savarino, insieme ad altri rappresentanti politici. Il SIFUS ha predisposto un testo di emendamento che, se approvato, amplierebbe a 180 le giornate lavorative per tutti i contingenti.

Il termine per la presentazione delle proposte in Commissione Bilancio scade martedì 18 novembre, data in cui sarà possibile verificare l’effettiva volontà dei parlamentari di sostenere l’aumento delle giornate, nella misura di 50, 30 o 10 in più. Per illustrare il quadro e rendere note le posizioni politiche, il sindacato ha organizzato una conferenza stampa la stessa giornata, alle ore 12, nella Sala Gialla dell’ARS a Palermo.

All’incontro parteciperanno, sul tema specifico, gli onorevoli Vincenzo Figuccia (Lega), Giorgio Assenza (FdI), Giuseppe Lombardo (MPA), Giovanni Burtone (PD), Salvatore Giuffrida (DC), Giuseppe Lombardo (SCN) e Ludovico Balsamo (MPA). Per ragioni logistiche saranno ammessi 35-40 operai forestali provenienti dalle diverse province, che dovranno inviare un documento di riconoscimento entro lunedì 17 novembre.

