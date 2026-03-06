L’Istituto “Anna Rita Sidoti” in viaggio tra storia e arte nelle Marche

Si è concluso il viaggio d’istruzione nelle Marche organizzato dall’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti” di Gioiosa Marea, guidato dalla dirigente scolastica Maria La Rosa. L’iniziativa ha coinvolto gli studenti in un percorso culturale attraverso alcune delle principali località della regione, tra cui Urbino, Ancona, Gradara, Pesaro, Recanati e Loreto, offrendo l’opportunità di approfondire dal vivo temi e contesti legati al Rinascimento e alla storia dei borghi medievali italiani.

Durante il soggiorno, gli alunni hanno visitato centri storici e luoghi di rilevanza artistica e culturale, alternando momenti di scoperta del patrimonio architettonico e paesaggistico a esperienze di condivisione e socializzazione. Il programma ha consentito ai partecipanti di attraversare simbolicamente diverse epoche storiche, dalla stagione delle corti rinascimentali fino ai contesti urbani e religiosi che caratterizzano l’area marchigiana.

Le attività si sono svolte tra visite guidate e momenti di osservazione diretta dei luoghi, con tappe nei borghi e nei centri culturali più rappresentativi. Gli studenti hanno potuto confrontarsi con ambienti e scenari studiati durante il percorso scolastico, vivendo un’esperienza didattica integrata con la dimensione del viaggio.

“Vedere dal vivo ciò che studiamo in classe rende la storia viva”, ha dichiarato la docente Marzia Mancuso, capogruppo della gita, che ha accompagnato gli studenti insieme ai professori Tumeo e Lionello. “Le Marche ci hanno accolto con un patrimonio immenso, capace di stimolare lo sguardo critico e la sensibilità artistica dei nostri alunni”. L’esperienza si è conclusa con il rientro degli studenti, che hanno potuto arricchire il proprio percorso formativo attraverso il contatto diretto con luoghi e testimonianze della storia italiana.

👁 Articolo letto 368 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.