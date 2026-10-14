Papa Leone operato al polmone, intervento riuscito al Gemelli

Papa Leone è stato sottoposto al Policlinico Gemelli di Roma a un intervento chirurgico per l’asportazione di un tumore polmonare. L’operazione si è conclusa positivamente, senza complicanze, e il Pontefice è rientrato nella propria stanza dopo un breve periodo di osservazione.

L’esame istologico effettuato durante l’intervento ha confermato la presenza di un adenocarcinoma polmonare, già sospettato sulla base degli accertamenti preoperatori. La neoplasia, individuata in fase iniziale e circoscritta, ha reso necessaria l’asportazione dell’intero lobo inferiore del polmone destro mediante una tecnica chirurgica videoassistita.

A illustrare l’esito dell’operazione sono stati Luigi Carbone, medico personale del Pontefice, e Stefano Margaritora, responsabile dell’équipe chirurgica. «L’intervento è riuscito e non ci sono state complicanze», hanno comunicato i sanitari.

Papa Leone è rimasto in sala operatoria per circa tre ore, mentre la procedura chirurgica vera e propria è durata 90 minuti. Al risveglio, le condizioni sono risultate regolari. Il portavoce vaticano Matteo Bruni ha riferito che il Pontefice, tornato nella stanza al decimo piano del Gemelli, ha anche chiesto la cena.

L’équipe medica era composta da sette specialisti, tra chirurghi e anestesisti, coordinati dal professor Margaritora. La diagnosi era emersa durante alcuni controlli effettuati dopo un viaggio in Francia. Il Papa aveva annunciato personalmente la necessità dell’intervento durante l’Angelus.

Il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin ha espresso fiducia nel recupero del Pontefice. Restano tuttavia incerte le prospettive del viaggio in Sudamerica programmato per novembre, la cui conferma dipenderà dall’evoluzione delle condizioni postoperatorie.

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