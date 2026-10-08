Policlinico Catania, nuove assunzioni e riorganizzazione degli OSS

Il Policlinico universitario G. Rodolico-San Marco di Catania avvia una nuova fase nella riorganizzazione dei servizi di supporto assistenziale e ausiliarato, con l’obiettivo di garantire la continuità delle prestazioni e salvaguardare i livelli occupazionali. A illustrare gli interventi programmati è il direttore generale Giorgio Giulio Santonocito, che ha fornito chiarimenti sulle procedure di gara e sul percorso di progressiva reinternalizzazione degli operatori sociosanitari.

L’Azienda ha disposto la proroga del contratto attualmente in vigore fino al 30 aprile 2027, e comunque fino all’aggiudicazione della nuova gara, per evitare interruzioni nell’erogazione dei servizi. Il termine per la presentazione delle offerte relative al nuovo affidamento è fissato al 29 ottobre.

La procedura prevede un incremento delle ore annuali destinate al supporto assistenziale OSS, che passeranno dalle attuali 401.024 a 458mila. Anche per l’ausiliarato è previsto un aumento, dalle circa 114mila ore attualmente svolte da 107 lavoratori a 140mila ore annue.

Parallelamente prosegue il progetto di reinternalizzazione degli operatori sociosanitari, previsto dalla legge nazionale 234 del 2021. Il 30 giugno scorso la Regione Siciliana ha autorizzato l’avvio di una nuova procedura concorsuale.

La dotazione organica aziendale comprende 328 posti, dei quali 214 occupati. Dei 114 rimanenti, 16 saranno coperti attraverso una mobilità già conclusa e altri 10 mediante un concorso riservato alle categorie protette. Tra gli ulteriori 88 posti vacanti, 49 saranno destinati alla reinternalizzazione, attraverso una selezione che prevederà una quota riservata agli operatori già impiegati nel servizio e in possesso dei requisiti.

Per il portierato è prevista una procedura separata, attualmente in fase istruttoria, mentre il servizio resterà prorogato fino al completamento del nuovo affidamento.

«L’obiettivo prioritario dell’Azienda è garantire la continuità del servizio pubblico e la piena salvaguardia dei lavoratori», ha dichiarato Santonocito, assicurando il rispetto delle tutele occupazionali, retributive e contributive previste dalla normativa.

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