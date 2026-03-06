Il comandante Del Monaco della Legione Sicilia in visita nel Messinese

Il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, ha effettuato una visita istituzionale alla Compagnia Carabinieri di Sant’Agata di Militello e alle Stazioni di Alcara Li Fusi e Militello Rosmarino, in provincia di Messina.

La giornata è iniziata presso la sede della Compagnia di Sant’Agata di Militello, dove l’Alto Ufficiale, accompagnato dal Comandante provinciale dei Carabinieri di Messina, Colonnello Lucio Arcidiacono, è stato accolto dal Comandante della Compagnia, Maggiore Maurizio Blasa, insieme a una rappresentanza dei militari in servizio.

Durante l’incontro sono state illustrate al Generale Del Monaco le principali attività operative svolte dal reparto, con un aggiornamento sulle linee di intervento adottate per la prevenzione e il contrasto dei reati nel territorio di competenza. Nel corso del confronto sono state inoltre esaminate alcune criticità locali, con particolare attenzione alle iniziative di controllo del territorio e alle strategie messe in campo per affrontare fenomeni che generano maggiore allarme sociale.

Successivamente il Comandante della Legione ha raggiunto le Stazioni Carabinieri di Alcara Li Fusi e Militello Rosmarino, dove è stato ricevuto dai rispettivi comandanti, il Maresciallo Capo Patrizio Alessio Saraniti e il Maresciallo Ordinario Emanuele Oriti, insieme al personale in servizio.

Nel corso delle visite il Generale Del Monaco ha manifestato apprezzamento per l’attività svolta quotidianamente dai militari a presidio della sicurezza delle comunità locali, evidenziando il ruolo delle Stazioni quali punti di riferimento per i cittadini e presidi di legalità sul territorio. L’Alto Ufficiale ha inoltre richiamato l’attenzione sull’importanza di una scrupolosa applicazione delle procedure a tutela delle vittime vulnerabili.

Nel corso degli incontri è stata inoltre ribadita la centralità dell’azione preventiva dell’Arma, basata sulla presenza costante sul territorio, sull’ascolto delle esigenze della popolazione e sulla collaborazione con le istituzioni locali per individuare tempestivamente situazioni di disagio sociale e possibili fenomeni di illegalità.

Al termine della visita il Generale Del Monaco ha espresso il proprio apprezzamento per la professionalità dimostrata dal personale, invitando i militari a proseguire nell’attività quotidiana con lo stesso impegno al servizio della collettività.

