Regione Siciliana, Schifani conferma: «Resterò fino alla fine»

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ribadito a Palermo la volontà di portare a termine il proprio mandato, escludendo l’ipotesi di dimissioni anticipate. Il governatore è intervenuto sulle prospettive politiche della maggioranza regionale e sulle tensioni che hanno interessato i rapporti con alcuni esponenti del centrodestra.

«Onorerò il mandato fino alla fine», ha dichiarato Schifani, confermando l’intenzione di proseguire l’attività amministrativa fino alla naturale scadenza della legislatura.

Il presidente ha inoltre giudicato prematuro affrontare il tema di una possibile ricandidatura alla guida della Regione. Nel corso del suo intervento ha espresso anche alcune riserve sulle condizioni organizzative di Forza Italia, nel quadro del confronto interno al partito.

Un altro passaggio delle dichiarazioni ha riguardato le nomine negli enti regionali. Schifani ha annunciato l’intenzione di introdurre verifiche più rigorose sulle prossime designazioni, con particolare attenzione ai requisiti e alle procedure di selezione.

Il governatore non ha escluso la possibilità di richiedere pareri all’Autorità nazionale anticorruzione, nell’ambito degli accertamenti preventivi sulle nomine.

Le dichiarazioni si inseriscono nel contesto delle recenti tensioni politiche con il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, e con Nino Minardo. Schifani ha comunque confermato la propria intenzione di proseguire il mandato alla presidenza della Regione Siciliana.

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