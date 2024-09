Spazio alle imprese siciliane, nuove opportunità per fiere internazionali

L’assessorato del Turismo della Regione Siciliana ha recentemente pubblicato un avviso rivolto alle micro, piccole e medie imprese del settore turistico con sede sull’Isola, interessate a partecipare a tre fiere di rilievo. Le manifestazioni in questione sono il “Mice Trade Show Venezia 2024”, che si terrà dal 13 al 15 novembre, la “Borsa Internazionale del Turismo Esperienziale” (Bitesp), programmata a Venezia dal 25 al 26 novembre, e “Italy at Hand”, prevista a Torino dal 10 al 13 dicembre. Tali eventi sono stati inseriti nel Piano Operativo Annuale 2024, che rientra nel Programma Triennale di Sviluppo Turistico Regionale.

L’iniziativa si propone di selezionare le imprese del settore turistico desiderose di richiedere spazi espositivi durante queste fiere, puntando a migliorare la loro presenza nei mercati internazionali. «Il governo Schifani – ha dichiarato l’assessore al Turismo Elvira Amata – continua a sostenere le realtà imprenditoriali dell’Isola con l’obiettivo di accrescere la loro competitività e valorizzarne la presenza nei mercati internazionali». Ha inoltre sottolineato che il bando si rivolge principalmente alle imprese attive in settori in espansione, come il turismo “mice” (meetings, incentives, conferences and exhibitions) e il turismo esperienziale.

Le domande per partecipare al “Mice Trade Show Venezia 2024” e alla “Bitesp” devono essere inoltrate entro il 15 ottobre, mentre quelle per “Italy at Hand” vanno presentate dal 16 al 25 ottobre. Il programma, finanziato attraverso il PR FESR 2021/2027, dispone di un budget di 7 milioni di euro.

Le imprese possono partecipare singolarmente o in forma associata, purché rientrino nei codici Ateco pertinenti, come I55, I56, N79, R90, R91 e R93. Per “Italy at Hand”, inoltre, sono ammesse solo aziende operanti nell’ambito di “destination marketing organization” o “convention bureau”, con codice Ateco I55.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo