Schifani valuta le dimissioni, scontro con Tajani sul secondo mandato

Si alza ulteriormente la tensione all’interno di Forza Italia in Sicilia. Dopo le dichiarazioni del presidente della Regione Renato Schifani, che nella serata di ieri aveva annunciato di stare valutando «le decisioni da assumere», emergono nuovi elementi sul confronto con i vertici nazionali del partito.

Nella tarda serata del 6 ottobre ci sarebbe stata una telefonata dai toni particolarmente tesi tra il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, e Schifani. Al centro del colloquio sarebbe finita soprattutto la prospettiva delle elezioni regionali del 2027 e la possibile ricandidatura dell’attuale governatore.

Schifani avrebbe considerato il secondo mandato sostanzialmente acquisito, mentre ai vertici nazionali del partito sarebbero maturati dubbi sulla conferma della sua candidatura. Un passaggio che avrebbe contribuito ad acuire le tensioni già emerse nelle ultime ore all’interno di Forza Italia siciliana.

Il presidente della Regione starebbe valutando anche l’ipotesi delle dimissioni. A Palazzo d’Orléans avrebbe riunito collaboratori e parlamentari regionali a lui vicini per fare il punto sulla situazione e sulle possibili decisioni da assumere.

La crisi si è aperta dopo le dichiarazioni del commissario regionale di Forza Italia Nino Minardo, che aveva indicato la necessità di una «proposta politica completamente nuova nell’Isola». Sullo sfondo resta inoltre la vicenda giudiziaria che coinvolge Gaetano Armao, per il quale la Procura di Palermo ha chiesto l’arresto con l’accusa di corruzione.

Un eventuale passo indietro di Schifani aprirebbe una nuova fase politica alla Regione e potrebbe determinare lo scenario di elezioni anticipate.

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