Inchiesta Armao, la Procura insiste: carcere per l’ex vicepresidente

Nuovi sviluppi nell’inchiesta per presunta corruzione che coinvolge l’ex vicepresidente della Regione Siciliana Gaetano Armao e l’avvocato Pierluigi Matta. Al termine degli interrogatori preventivi, la Procura di Palermo ha confermato la richiesta di custodia cautelare in carcere per Armao, mentre per Matta ha chiesto gli arresti domiciliari, tenendo conto dei suoi 70 anni.

Entrambi gli indagati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, rendendo tuttavia dichiarazioni spontanee per respingere le contestazioni. Il giudice per le indagini preliminari Giuseppa Zampino si è riservato la decisione.

La difesa di Armao, rappresentata dagli avvocati Giovanni Rizzuti e Valerio Galassetti, ha depositato una memoria di 250 pagine, contestando la ricostruzione accusatoria e segnalando presunte incongruenze nelle trascrizioni delle intercettazioni.

Al centro dell’indagine figurano presunti pagamenti destinati a influenzare decisioni amministrative nel settore delle cure palliative. Secondo gli investigatori, Luigi Zancla, presidente della Samo, avrebbe versato 6.000 euro attraverso una consulenza all’avvocato Matta per ottenere, tramite Armao, un intervento sul dirigente regionale Salvatore Iacolino.

La difesa sostiene invece che la normativa vigente avrebbe impedito l’ingresso di nuove strutture nel mercato prima della fine del 2026, rendendo quindi privo di utilità l’intervento contestato.

Armao ha inoltre negato di avere ricevuto tangenti, sostenendo che le somme documentate dagli investigatori fossero prestiti o anticipi relativi ad attività professionali. Anche Matta, assistito dall’avvocato Giovanni Di Benedetto, ha respinto le accuse, richiamando i rapporti personali e professionali con Armao.

La Procura mantiene una diversa ricostruzione, ipotizzando un sistema di consulenze fittizie attraverso il quale sarebbero transitati pagamenti illeciti. La decisione sulle misure cautelari resta attesa.

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