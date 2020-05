In Commissione Sanità abbiamo chiesto un confronto con l’assessore Razza -afferma in una nota l’On. Franco De Domenico, parlamentare regionale del PD e segretario della Commissione Sanità - sulle strategie da adottare per ri-cominciare con una sanità ordinaria pur nella diversità della situazione: Ritengo, infatti, che non sia possibile accettare una moratoria di tre mesi dei servizi sanitari quotidiani, così come …