FIPAV Cup Men Elite, oltre 10 mila presenze al PalaRescifina

Messina ha ospitato per quattro giorni la FIPAV Cup Men Elite, torneo internazionale che ha portato al PalaRescifina le nazionali di Italia, Brasile, Cuba e Germania. La manifestazione ha registrato oltre 10 mila presenze complessive, accompagnate dalla copertura televisiva garantita da RAI e Sky.

Il presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Giuseppe Manfredi, ha sottolineato la partecipazione del pubblico siciliano, definendo l’ambiente «qualcosa di molto, molto bello». Anche il capitano azzurro Simone Giannelli ha evidenziato il sostegno ricevuto dagli spalti. Nel corso della competizione sono arrivati inoltre il debutto con la Nazionale di Bryan Argilagos e il tributo a Stefano Cesare, arbitro internazionale alla sua ultima gara in carriera.

L’organizzazione è stata curata dal Comitato Territoriale FIPAV Messina, presieduto da Alessandro Zurro, con il supporto dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Federico Basile e di diverse realtà imprenditoriali, tra cui Caronte & Tourist, SO.GE.S.A. s.r.l., Gran Mirci e Bisazza Gangi.

«Messina ha risposto positivamente», ha dichiarato Zurro nel tracciare il bilancio dell’iniziativa, evidenziando il ruolo della collaborazione tra Federazione, istituzioni, sponsor e operatori dell’informazione.

La manifestazione ha comportato anche interventi di adeguamento del PalaRescifina agli standard internazionali. Le strutture realizzate resteranno a disposizione delle società sportive messinesi. Zurro ha inoltre annunciato la presenza di «nuovi progetti in cantiere con il presidente federale Manfredi», con particolare attenzione alla promozione della pallavolo e al coinvolgimento dei giovani.

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