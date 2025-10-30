Attivo il nuovo Punto Prelievi alla Casa della Comunità di Marsala

È stato attivato il nuovo Punto Prelievi presso la Casa della Comunità Hub Pilota di Marsala, all’interno del Distretto Sanitario. L’iniziativa si inserisce nel percorso di riorganizzazione dei servizi territoriali previsto dal DM 77/2022, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e la continuità dell’assistenza sanitaria.

Il servizio sarà operativo tre giorni a settimana, il lunedì, martedì e giovedì, e consentirà ai cittadini di effettuare prelievi ematochimici in un ambiente protetto e interconnesso digitalmente con le piattaforme aziendali. La nuova struttura mira a ridurre i tempi di attesa e a semplificare i percorsi diagnostici, favorendo un’integrazione più stretta tra ospedale e territorio.

“L’apertura del Punto Prelievi rappresenta un segnale concreto di attenzione verso il territorio – ha dichiarato il Commissario Straordinario –. È il risultato di un lavoro condiviso tra servizi e professionisti impegnati a rendere la sanità più vicina ai cittadini e più semplice nei percorsi di accesso.”

Il Direttore del Dipartimento Cure Primarie, dott. Luca Fazio, e il Direttore del Distretto Sanitario di Marsala, dott. Cesare Ferrari, hanno evidenziato come “l’attivazione del nuovo Punto Prelievi rafforzi la rete territoriale aziendale, rappresentando un passo avanti nella costruzione di un modello organizzativo centrato sul cittadino e sulla collaborazione interdisciplinare.”

La Casa della Comunità di Marsala consolida così il proprio ruolo di riferimento nella rete sanitaria provinciale, orientata alla presa in carico integrata, in particolare delle persone fragili o con difficoltà di mobilità.

