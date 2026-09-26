Motori accesi nel Messinese, entra nel vivo l’11° Tindari Rally 2026

Entra nel vivo l’11° Tindari Rally, in programma nel fine settimana del 26 e 27 settembre sulle strade della provincia di Messina. La manifestazione, organizzata da CST Sport con ASD Librizzi, rappresenta il sesto appuntamento della Coppa Rally di 9ª Zona ed è valida anche per il Campionato Siciliano Rally ACI Sport.

Sono 105 le vetture iscritte tra moderne, storiche e classiche. Il percorso interessa i territori di Falcone, Gioiosa Marea, Montalbano Elicona, Oliveri, Patti, Tripi Abakainon e San Piero Patti, con il quartier generale e il parco assistenza allestiti a Falcone.

Il programma sportivo prevede nove prove speciali per complessivi 71,60 chilometri cronometrati, inseriti in un percorso di circa 403 chilometri. Tra le novità dell’edizione 2026 figura la prova “Tindari”, tratto di 2,95 chilometri che apre la competizione, seguito sabato dai due passaggi sulla “Gioiosa Marea”. Domenica la gara proseguirà con tre passaggi sulla “Tripi Abakainon” e altrettanti sulla “Santa Maria Polverello”.

La sfida per le posizioni di vertice vede al via otto Škoda Fabia Rally2. Nello shakedown disputato sabato mattina a Falcone il miglior riferimento è stato ottenuto da Alessio Pollara e Giuseppe Princiotto, su Škoda Fabia RS Rally2, con il tempo di 1’47”1. Alle loro spalle Dario Salpietro e Francesco Galati in 1’47”8, seguiti da Giuseppe Oieni e Vincenzo Pino in 1’48”3. I tempi dello shakedown non concorrono alla classifica della gara.

La manifestazione si concluderà domenica 27 settembre a Patti Marina, dove sono previsti il traguardo e la cerimonia di premiazione.

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