De Luca e Fratelli d’Italia, intesa per le Politiche. Regionali ancora aperte



Si delinea un accordo politico tra Cateno De Luca e Fratelli d’Italia in vista delle prossime elezioni politiche. L’intesa consentirebbe a Sud chiama Nord di beneficiare delle agevolazioni previste per la raccolta delle firme, attraverso l’ingresso di due parlamentari nella componente del partito all’interno del Gruppo Misto della Camera.

Attualmente Sud chiama Nord dispone di un solo deputato, Francesco Gallo. I due parlamentari indicati per l’operazione sarebbero Manlio Messina e Lillo Pisano, entrambi provenienti dall’area di Fratelli d’Italia. Alla costruzione dei rapporti politici avrebbero contribuito Laura Castelli, Gaetano Galvagno e interlocutori vicini ai vertici del partito di Giorgia Meloni.

La formalizzazione dell’accordo sarebbe prevista la prossima settimana, durante una conferenza stampa di De Luca alla Camera. Sud chiama Nord manterrebbe il proprio simbolo e la propria autonomia, senza confluire in Fratelli d’Italia.

Rimane invece aperta la questione delle elezioni regionali siciliane. De Luca continua a sostenere il progetto del Governo di liberazione e non ha ritirato la propria disponibilità a candidarsi alla presidenza della Regione. Un eventuale accorpamento delle elezioni politiche e regionali potrebbe tuttavia modificare gli equilibri e favorire ulteriori trattative con il centrodestra.

Un altro appuntamento è previsto a Roma dal 27 al 29 ottobre, con l’assemblea del Movimento dei sindaci, alla quale potrebbe seguire una collaborazione con Sud chiama Nord.

Le possibili conseguenze politiche riguardano anche Messina, dove gli sviluppi nazionali e regionali potrebbero incidere sui futuri assetti amministrativi di Palazzo Zanca.

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