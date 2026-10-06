Tony Cairoli torna al Rallylegend con la Škoda Fabia RS Rally2

Tony Cairoli torna sulle strade del Rallylegend di San Marino per una nuova esperienza sulle quattro ruote. Il nove volte campione del mondo di motocross sarà al via della manifestazione al volante di una Škoda Fabia RS Rally2 schierata da Movisport e con i colori Orodei.

Per Cairoli si tratta di un nuovo confronto con il mondo dei rally, disciplina nella quale si è già cimentato in diverse occasioni. A San Marino avrà a disposizione una delle vetture di riferimento della categoria Rally2, in un evento che riunisce ogni anno protagonisti del presente e del passato insieme a un pubblico internazionale di appassionati.

«Siamo particolarmente felici di essere al fianco di Tony Cairoli in questa esperienza – ha dichiarato Zelindo Melegari, del direttivo Movisport –. Rallylegend rappresenta una manifestazione unica nel suo genere, capace di mettere insieme spettacolo, passione e grande sport. Avere con noi un campione del calibro di Tony, con la sua storia e la sua mentalità, è motivo di grande soddisfazione».

Cairoli ha ricordato il rapporto già consolidato con la manifestazione sammarinese: «Dopo due edizioni vinte, quest’anno torniamo al Rallylegend. Un appuntamento a cui siamo particolarmente legati e che ci ha regalato grandi soddisfazioni e bellissimi ricordi. Torniamo con la stessa passione di sempre, pronti a divertirci e, soprattutto, a farvi divertire. Ci vediamo a San Marino».

La partecipazione di Orodei al fianco di Cairoli rientra nel percorso di investimento dell’azienda nel settore sportivo e, in particolare, nel motorsport, con la presenza in uno degli appuntamenti più conosciuti del panorama rally internazionale.

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