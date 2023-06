Stabilizzazioni Asp Messina: soddisfazione per i primi 43

Importante traguardo per il personale Asp Messina con le stabilizzazioni. Il Commissario Bernardo Alagna esprime soddisfazione per i primi 43 stabilizzati e annuncia che seguiranno altri. L’obiettivo è valorizzare le professionalità acquisite in azienda.

Importante traguardo raggiunto per il personale dell’Asp Messina: sono state effettuate le stabilizzazioni. Il Commissario Bernardo Alagna ha espresso una grande soddisfazione per i primi 43 lavoratori che sono stati stabilizzati e ha annunciato che presto verrà applicata la stessa procedura per altre figure previste dalla normativa. L’obiettivo è valorizzare le professionalità acquisite all’interno dell’azienda. Finora, sono stati stabilizzati 38 collaboratori amministrativi, un medico di medicina trasfusionale e quattro tecnici di laboratorio. A seguire, a causa del numero elevato, saranno stabilizzati presto anche gli Oss, gli infermieri e altre figure. L’Asp di Messina ha seguito scrupolosamente le disposizioni delle normative e dell’assessorato regionale alla Salute, completando le fasi necessarie per la stabilizzazione del personale precario che aveva già maturato i requisiti richiesti.

Il Commissario Alagna ha affermato che l’obiettivo principale è sempre stato valorizzare le competenze acquisite all’interno dell’azienda, su cui la gestione ha investito molto. Durante l’emergenza Covid, molti di questi lavoratori si sono distinti e il loro supporto è stato indispensabile. Alagna ha concluso sottolineando che la stabilizzazione del personale precario è fondamentale per garantire risposte assistenziali alle esigenze degli utenti. L’Asp continuerà a lavorare per potenziare le figure necessarie e rendere più efficiente il Sistema Sanitario Nazionale, al fine di soddisfare le necessità dei cittadini.

