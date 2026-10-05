Scuola, Zingales ringrazia i docenti nella Giornata degli Insegnanti

In occasione della Giornata Mondiale degli Insegnanti, il provveditore agli studi, professor Leon Zingales, ha rivolto un messaggio al personale docente, richiamando il ruolo educativo e sociale svolto quotidianamente all’interno delle scuole.

Nel suo intervento, Zingales ha scelto di mettere in secondo piano gli aspetti amministrativi e le difficoltà burocratiche che caratterizzano l’attività scolastica, concentrando l’attenzione sul rapporto tra insegnanti e studenti. Un legame che, secondo il provveditore, trova la propria espressione nei momenti in cui la curiosità e l’interesse dei ragazzi diventano strumenti di crescita e conoscenza.

«Essere insegnanti non è semplicemente una professione. È un atto di estremo coraggio», ha affermato Zingales, sottolineando la responsabilità di chi ogni giorno è chiamato ad accompagnare gli studenti nel loro percorso, sostenendoli anche nelle situazioni di fragilità e difficoltà.

Nel messaggio, gli insegnanti vengono definiti «custodi di sogni e costruttori di coscienze», con un’attività che spesso si svolge lontano dall’attenzione pubblica e comprende non soltanto la trasmissione delle conoscenze, ma anche l’ascolto, il confronto e il sostegno personale.

Zingales ha quindi espresso il proprio ringraziamento ai docenti per l’impegno quotidiano nelle aule. «Grazie perché, attraverso di voi, la scuola non è solo un luogo in cui si impara, ma il luogo in cui si impara a essere umani», ha scritto, concludendo il messaggio con l’augurio rivolto ai «maestri di vita».

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