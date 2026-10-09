Il pesce povero torna protagonista a Gioiosa Marea con gli studenti

Il 12 ottobre alle ore 10:00, nell’aula consiliare del Comune di Gioiosa Marea, si terrà l’incontro “Alla scoperta degli antichi sapori”, dedicato alla cultura marinara, alle risorse ittiche locali e all’educazione alimentare. L’appuntamento coinvolgerà gli studenti della scuola secondaria di primo grado e concluderà il progetto “Un Mare Gioiosamente Ricco di Pesce Povero”.

L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con il GAC Golfo di Patti, con il finanziamento della Regione Siciliana attraverso il Dipartimento della Pesca mediterranea.

L’attenzione sarà rivolta alle specie ittiche tradizionalmente presenti nell’alimentazione mediterranea, oggi meno richieste rispetto ad altre varietà commerciali. Attraverso il confronto con pescatori, ricercatori ed esperti del settore, gli studenti potranno approfondire le caratteristiche del pescato locale, le attività della pesca e il rapporto tra consumo alimentare e sostenibilità delle risorse marine.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti del sindaco Giusi La Galia, del rappresentante del GAC Golfo di Patti Dario Natoli e della dirigente scolastica Maria La Rosa. L’introduzione sarà affidata all’assessore comunale al Turismo Teodoro La Monica.

Interverranno rappresentanti della CO.GE. COOPESCA Portorosa, della Stazione Zoologica Anton Dohrn Sicilia e di Confcooperative Sicilia – Settore Pesca. La moderazione sarà curata dal giornalista Massimo Scaffidi.

Il programma prevede approfondimenti sulle conoscenze tramandate dalle comunità marinare, sul contributo della ricerca scientifica alla salvaguardia dell’ambiente marino e sulle opportunità legate alla valorizzazione delle specie ittiche meno conosciute.

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