Messina, danneggia le vetrate del pronto soccorso: arrestato 46enne

Un uomo di 46 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo un episodio avvenuto al pronto soccorso del Policlinico di Messina. Il 46enne, già noto alle forze dell’ordine, si era recato nella struttura sanitaria lamentando una forte cervicalgia.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo si trovava in stato di ebbrezza quando, prima dell’accesso al pronto soccorso, gli sarebbe stato chiesto di sottoporsi a un tampone. Alla richiesta avrebbe reagito con violenza, colpendo ripetutamente con dei calci le vetrate poste all’ingresso della struttura e provocandone il danneggiamento.

L’intervento dei Carabinieri ha consentito di bloccare il 46enne e riportare la situazione sotto controllo. Nel corso delle successive procedure di identificazione, l’uomo avrebbe dichiarato di non avere con sé documenti e fornito ai militari generalità risultate false.

Al termine degli accertamenti è stato arrestato con le accuse di danneggiamento aggravato e false dichiarazioni sull’identità. Il provvedimento è stato successivamente sottoposto alla valutazione dell’autorità giudiziaria.

Dopo la convalida dell’arresto, nei confronti del 46enne è stata disposta la misura degli arresti domiciliari.

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