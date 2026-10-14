Papardo di Messina senza Direttore sanitario, Sciotto chiede un’ispezione

L’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina sarebbe priva del Direttore sanitario dal 30 marzo scorso. Una situazione che si protrae da oltre sei mesi e sulla quale il deputato regionale Matteo Sciotto ha presentato un’interrogazione al Presidente della Regione e all’Assessore regionale della Salute, sottoscritta anche dai parlamentari Cateno De Luca e Giuseppe Lombardo.

Secondo quanto denunciato da Sciotto, dal 1° aprile le funzioni di supporto alla Direzione sanitaria aziendale sarebbero state affidate, attraverso una delega, al Direttore del Dipartimento dei Servizi. Il dirigente, tuttavia, non risulterebbe iscritto nell’elenco regionale degli idonei né sarebbe in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa.

«Formalmente non è una nomina, ma bisogna capire se nei fatti abbia esercitato i poteri del Direttore sanitario senza averne l’investitura», osserva Sciotto, ricordando che la VI Commissione dell’Assemblea regionale siciliana avrebbe ripetutamente sollecitato la nomina.

Ulteriori perplessità riguardano la delibera numero 905 del 31 luglio, con la quale allo stesso dirigente sarebbe stata attribuita anche la direzione ad interim del Dipartimento chirurgico. Sciotto richiama l’articolo 17-bis del decreto legislativo 502/1992, che disciplina i requisiti per la direzione dei dipartimenti ospedalieri, sottolineando la presenza di almeno due primari che avrebbero i titoli necessari.

L’interrogazione chiede di verificare la legittimità degli incarichi, chiarire le ragioni della mancata nomina del Direttore sanitario e accertare eventuali irregolarità. «Chiediamo una verifica ispettiva urgente sull’operato della Direzione generale del Papardo», conclude Sciotto, sollecitando un intervento della Regione.

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