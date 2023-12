Caso Saguto, gli esperti della difesa: “Non può stare in cella”

Gli esperti della difesa dell’ex giudice Silvana Saguto affermano che le sue condizioni psicologiche sono incompatibili con la detenzione. Saguto è stata condannata a 7 anni e 10 mesi per corruzione, falso e abuso d’ufficio. Il tribunale di sorveglianza discuterà il ricorso per la sua scarcerazione il 13 dicembre.

La donna è stata arrestata mentre era ricoverata in una clinica palermitana. Anche il marito, Lorenzo Caramma, è in carcere e il suo avvocato ha richiesto la scarcerazione per motivi di salute.

