Furti nei supermercati tra Sant’Agata e Patti, arrestati due georgiani

La Polizia di Stato ha arrestato due cittadini di nazionalità georgiana, ritenuti responsabili di una serie di furti commessi nei mesi scorsi ai danni di supermercati della grande distribuzione a Sant’Agata di Militello e nei comuni limitrofi. I provvedimenti sono stati eseguiti al termine delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Patti.

L’attività investigativa, condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sant’Agata di Militello, è stata avviata dopo un furto verificatosi il 23 gennaio in un supermercato della cittadina nebroidea.

Attraverso l’esame delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza e la consultazione delle banche dati delle forze dell’ordine, gli investigatori sono riusciti a identificare i due sospettati e a ricostruire le modalità con cui sarebbero stati commessi i furti.

Secondo quanto emerso, i due avrebbero agito in maniera coordinata: mentre uno distraeva il personale impegnato alle casse, il complice approfittava della situazione per aprire i registratori di cassa momentaneamente inutilizzati e impossessarsi del denaro custodito al loro interno.

Lo stesso sistema sarebbe stato utilizzato, nella medesima giornata, in altri due punti vendita situati a Patti e Sant’Agata di Militello.

Gli elementi raccolti sono stati trasmessi alla Procura di Patti, diretta da Angelo Vittorio Apollonio, che ha richiesto l’applicazione della custodia cautelare nei confronti dei due indagati, domiciliati nel Reggino ma di fatto senza fissa dimora.

Il giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta, emettendo un’ordinanza di custodia cautelare per entrambi. Uno dei destinatari del provvedimento è stato raggiunto in carcere, dove si trovava già detenuto per un’altra vicenda. Il secondo è stato individuato e arrestato nei giorni scorsi, al termine di ulteriori accertamenti investigativi.

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