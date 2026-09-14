Formula Student Italy, in gara il progetto Zancle E-Drive di UniMe

Il Team Zancle E-Drive dell’Università di Messina ha partecipato alla Formula Student Italy 2026, disputata all’Autodromo Riccardo Paletti di Varano de’ Melegari, in provincia di Parma. A rappresentare il gruppo universitario sono stati Giovanni Lombardo, Federica Galletta, Marco Smiroldo, Alessandra Lombardo, Antonio Sergi, Alessandro Pettignelli, Santino Giacobbe, Francesco Toscano, Andrea Gennaro, Andrea Traviglia e Antonino Chiofalo.

ZED ha preso parte alle prove statiche previste dalla manifestazione: Design Event, Cost Event e Business Plan Presentation. Gli studenti hanno presentato alle commissioni tecniche il lavoro sviluppato negli ultimi mesi, illustrando le scelte ingegneristiche adottate per la monoposto elettrica, l’analisi dei costi e il modello di sviluppo del progetto.

Tra le soluzioni realizzate dal team messinese figura la scocca centrale della vettura, costruita utilizzando un composito a base di fibra di juta riciclata. Il materiale è stato ottenuto recuperando i sacchi di caffè provenienti dagli scarti delle torrefazioni, con l’obiettivo di integrare ricerca sui materiali, sostenibilità e progettazione automobilistica.

La Formula Student valuta infatti non soltanto le prestazioni delle vetture, ma anche progettazione, costi di produzione, innovazione e sostenibilità economica dei progetti.

Zancle E-Drive coinvolge oltre trenta studenti dei corsi di Ingegneria, Informatica ed Economia ed è coordinato dal professor Francesco Longo, associato del Dipartimento di Ingegneria. Il gruppo riunisce competenze nei settori della meccanica, elettronica, informatica e automazione.

Conclusa la trasferta emiliana, il team tornerà nei laboratori del Dipartimento di Ingegneria per proseguire lo sviluppo della monoposto, puntando anche all’integrazione progressiva di sistemi e tecnologie per la guida autonoma.

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