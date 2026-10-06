ARS, primo sì al ddl su domiciliarità e invecchiamento attivo

Via libera dalla VI Commissione Salute dell’Assemblea regionale siciliana al disegno di legge 1018/145 dedicato agli interventi di prevenzione e all’integrazione sociale, sanitaria e assistenziale in favore della popolazione anziana. Il provvedimento introduce in Sicilia una disciplina organica finalizzata a sostenere autonomia, domiciliarità e invecchiamento attivo.

«Affrontiamo un tema che riguarda il presente e soprattutto il futuro della nostra società», ha dichiarato il presidente della Commissione Salute Giuseppe Laccoto, sottolineando la necessità di adeguare i servizi all’invecchiamento della popolazione e di favorire, quando possibile, la permanenza delle persone nella propria abitazione e nella comunità di appartenenza.

Il testo definisce i livelli essenziali delle prestazioni sociali da assicurare in maniera uniforme sul territorio regionale e prevede l’istituzione di un Punto unico di accesso in ogni distretto sanitario, destinato a rappresentare il riferimento per gli anziani e le loro famiglie. Per ogni assistito sarà predisposto un progetto individualizzato, concordato con la persona interessata e i familiari e seguito da un referente.

Particolare attenzione viene riservata alla domiciliarità attraverso assistenza integrata, telemedicina, teleassistenza e tecnologie per l’abitazione. Il sistema comprende inoltre centri diurni e strutture residenziali specializzate, comprese quelle destinate alle persone con demenza.

Il provvedimento riconosce anche il ruolo del caregiver familiare, prevedendo formazione, sostegno psicologico e misure per favorire la conciliazione con l’attività lavorativa. Sul fronte della prevenzione sono contemplati screening, iniziative contro le cadute e il declino cognitivo, attività fisica, alfabetizzazione digitale, progetti intergenerazionali e volontariato degli anziani. Prevista anche l’istituzione di un garante per le persone anziane.

«La valenza di questo provvedimento sta proprio nella sua visione complessiva: non solo assistenza quando arriva il bisogno, ma prevenzione, autonomia, socialità, sostegno alle famiglie e integrazione tra servizi sanitari e sociali», ha aggiunto Laccoto.

Per l’avvio delle misure sono previsti 9 milioni di euro destinati a nove progetti pilota, uno per ciascuna ASP, oltre a un milione per gli interventi di prevenzione e invecchiamento attivo. Secondo Laccoto, il Governo regionale dovrà individuare le necessarie coperture finanziarie per rendere operative le disposizioni, richiamando sul tema l’attenzione del presidente della Regione Renato Schifani.

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