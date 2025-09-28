Otto mesi senza D.G. Asp Palermo, Calderone sollecita la nomina

Il Presidente della Commissione Bicamerale per il contrasto dei disagi derivanti dall’insularità, onorevole Tommaso Calderone, ha diffuso una nota in merito alla situazione gestionale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo. La questione riguarda la vacanza della carica di Direttore Generale, rimasta scoperta dopo la nomina della dottoressa Daniela Faraoni ad Assessore regionale alla Sanità, avvenuta lo scorso 21 gennaio 2025.

Dalla data dell’incarico assessorile, le funzioni di Direttore Generale sono state assunte, in base all’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 502 del 1992, dal Direttore Sanitario. Calderone evidenzia come il dettato normativo stabilisca che, nei casi di assenza o impedimento del Direttore Generale, le relative funzioni siano affidate temporaneamente a una figura dirigenziale, ma che oltre il limite di sei mesi si debba procedere con la sostituzione ufficiale.

Secondo la nota, essendo ormai trascorso il termine previsto, sussiste il rischio che gli atti adottati dal facente funzione possano risultare privi di piena validità giuridica. Per questa ragione, Calderone ha rivolto un appello agli organi competenti affinché si proceda “con assoluta urgenza” alla nomina del nuovo Direttore Generale.

Il Presidente della Commissione ha inoltre sottolineato che la mancanza di una guida stabile potrebbe determinare un indebolimento della capacità organizzativa dell’azienda sanitaria e incidere sulla qualità dei servizi rivolti all’utenza. La richiesta di procedere rapidamente è stata ribadita anche alla luce degli sviluppi giudiziari registrati il 27 settembre, che renderebbero ancora più necessario completare la governance dell’ASP di Palermo.

