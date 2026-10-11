Sicurezza autostradale, nuove criticità sulle tratte A18 e A20

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane dovrà decidere come procedere dopo le verifiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulle condizioni di sicurezza delle autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo. Le ispezioni coordinate dal dirigente Placido Migliorino hanno evidenziato criticità e carenze negli interventi richiesti al Consorzio.

Le possibilità comprendono l’applicazione delle prescrizioni ministeriali, con limiti di velocità fino a 60 chilometri orari nei tratti interessati, oppure la presentazione di un ricorso. Le misure rappresenterebbero, secondo Migliorino, un’alternativa alla chiusura delle tratte considerate a rischio.

Il Ministero aveva fissato al 3 ottobre il termine per attuare gli interventi individuati durante i sopralluoghi di agosto e settembre. Le successive verifiche avrebbero tuttavia accertato l’insufficienza delle contromisure adottate.

Sull’A20, fino al 23 ottobre, nei giorni non festivi, sono programmate chiusure notturne tra Brolo e Rocca di Capri Leone in direzione Palermo, con uscita obbligatoria a Patti e rientro a Brolo per i veicoli provenienti da Messina. Gli interventi riguardano le gallerie Cipolla, Baldassare e San Cono.

Ulteriori ordinanze prevedono lavori di pavimentazione, manutenzione e regimentazione delle acque meteoriche sull’A18 fino al 31 dicembre.

Sulla situazione è intervenuta Federconsumatori. Il presidente regionale Alfio La Rosa ha sollecitato maggiori garanzie di sicurezza e l’abolizione dei pedaggi autostradali.

👁 Articolo letto 280 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.

⭐ Segui CanaleSicilia su Google