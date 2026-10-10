Autostrade, Federconsumatori chiede sicurezza e stop ai pedaggi

Federconsumatori Sicilia sollecita interventi strutturali sulla rete autostradale dell’Isola e chiede la sospensione dei pedaggi, alla luce delle criticità emerse dalle verifiche condotte dall’ingegnere Placido Migliorino, incaricato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di valutare le condizioni delle infrastrutture.

L’associazione richiama l’attenzione sulla presenza di barriere di sicurezza risalenti agli anni Settanta, considerate inadeguate rispetto agli attuali standard. Una situazione che, secondo Federconsumatori, si aggiunge al deterioramento della pavimentazione, alle infiltrazioni d’acqua nelle gallerie, alle carenze dell’illuminazione e della segnaletica e alle problematiche strutturali di ponti e viadotti.

Tra le criticità segnalate figurano anche i restringimenti di carreggiata provocati dalle radici degli alberi e i rischi connessi alla caduta di piante sulla sede stradale. L’associazione ricorda, in particolare, la morte del giovane medico Francesco Vincenzo Maniaci, avvenuta tre anni fa.

Federconsumatori richiama inoltre la sanzione da 500mila euro inflitta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato al Consorzio per le Autostrade Siciliane, a seguito delle segnalazioni riguardanti i disservizi e i ritardi negli interventi. Il presidente regionale Alfio La Rosa ritiene insufficienti le sole limitazioni della velocità e chiede un programma complessivo di ammodernamento delle infrastrutture.

«In condizioni del genere, sospendere i pedaggi autostradali è davvero il minimo per mantenere una parvenza di dignità», afferma La Rosa, sollecitando l’immediata messa in sicurezza dei guardrail. Il presidente propone inoltre di destinare maggiori risorse alla riqualificazione della rete viaria siciliana, indicando anche una possibile alternativa finanziaria: «Se lo Stato non riesce a trovarli, allora li prenda dal progetto del Ponte».

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