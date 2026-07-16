Palermo, quasi 400 mila persone per la Festa di Santa Rosalia

Palermo ha celebrato la tradizionale Festa di Santa Rosalia con una partecipazione stimata in quasi 400 mila persone. Migliaia di cittadini e visitatori hanno seguito il corteo dedicato alla patrona del capoluogo siciliano, affollando il centro storico, le strade della città e il Foro Italico, dove la manifestazione si è conclusa con lo spettacolo pirotecnico.

L’organizzazione dell’evento, affidata a Odd Agency e CoopCulture, si è svolta senza particolari criticità lungo il percorso ispirato all’itinerario arabo-normanno ideato dal direttore artistico Luca Pintacuda.

Il sindaco Roberto Lagalla ha espresso soddisfazione per l’ampia partecipazione registrata nel corso della manifestazione. “Sono felice della partecipazione intensa, ordinata, della grande presenza di turisti stranieri. Un racconto identitario che ha segnato un momento di svolta, rinascita, riscatto e proiezione verso il futuro di Palermo”, ha dichiarato.

Nel corso della sfilata, Lagalla è salito sul carro trionfale e, accanto ai tre attori protagonisti della rappresentazione, al presidente della Regione Normandia Hervé Morin e a Maria Concetta D’Amaso, madre della giovane tifosa del Palermo Calcio Alessia La Rosa, scomparsa alcune settimane fa, ha rivolto il tradizionale saluto alla città pronunciando “Viva Palermo e Santa Rosalia”. Sul carro erano presenti anche gli stendardi dei sostenitori della squadra rosanero.

Il primo cittadino ha inoltre rivolto un ringraziamento all’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice e a tutte le persone impegnate nell’organizzazione della manifestazione. “Ringrazio l’arcivescovo Corrado Lorefice per il suo importante e significativo messaggio. E ringrazio chi ha lavorato con passione e grande sacrificio”, ha concluso.

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