Caronia, incendio in un’abitazione: muore un uomo di 89 anni

Un uomo di 89 anni ha perso la vita in un incendio divampato nella tarda mattinata all’interno di un’abitazione a Caronia, in provincia di Messina. La vittima è stata identificata come Francesco Scafiti, il cui corpo è stato rinvenuto carbonizzato dai soccorritori al termine delle operazioni di spegnimento.

A segnalare l’incendio sono stati alcuni residenti della zona, allarmati dalla presenza di fiamme che fuoriuscivano dall’immobile. La richiesta di intervento ha determinato l’arrivo sul posto delle squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Agata di Militello, impegnate nelle operazioni di contenimento e spegnimento del rogo.

I Vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere l’incendio, impedendo che le fiamme raggiungessero gli edifici adiacenti. Una volta riportata la situazione sotto controllo e completate le prime operazioni di messa in sicurezza, i soccorritori hanno potuto accedere ai locali interessati dal fuoco.

All’interno dell’abitazione è stato trovato il corpo senza vita dell’89enne. Per Francesco Scafiti non è stato possibile alcun intervento di soccorso.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i Carabinieri, impegnati negli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell’episodio. Restano da chiarire le circostanze che hanno determinato lo sviluppo delle fiamme e l’origine dell’incendio.

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