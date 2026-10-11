Sicilia, blocco dei tir dal 16 al 22 ottobre contro il caro gasolio

Le imprese siciliane dell’autotrasporto hanno annunciato il fermo dei mezzi pesanti dal 16 al 22 ottobre per protestare contro l’aumento dei costi del carburante e gli oneri aggiuntivi che gravano sui collegamenti marittimi. La decisione è stata adottata all’unanimità dalla sezione Trasporti di Confindustria Catania, dopo mesi di interlocuzioni istituzionali ritenute prive di risultati concreti.

Secondo i dati del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica richiamati dall’associazione, il gasolio ha registrato un incremento di circa 35 centesimi al litro rispetto a febbraio, superando a settembre i 2,16 euro. Per un automezzo pesante che percorre annualmente 100 mila chilometri, l’aumento della spesa supera gli 8 mila euro in otto mesi.

A incidere sui bilanci delle aziende siciliane sono anche gli adeguamenti delle tariffe marittime legati al sistema europeo Ets. Confindustria segnala inoltre il mancato pagamento della prima annualità del Sea Modal Shift, prevista entro luglio, e la riduzione dei contributi disponibili rispetto alle richieste delle imprese.

«Restiamo disponibili al confronto fino all’ultimo minuto», ha dichiarato Sonia Nicosia, presidente della sezione Trasporti di Confindustria Catania, precisando che la mobilitazione potrà essere sospesa qualora arrivassero risposte concrete.

In assenza di riscontri entro il 22 ottobre, il blocco potrebbe proseguire a oltranza. Nicosia ha riconosciuto gli stanziamenti e il confronto avviato dal governo regionale, sottolineando tuttavia che parte delle risorse necessita ancora dell’autorizzazione europea.

Parallelamente prosegue la mobilitazione degli agricoltori, con Agrisat intenzionata a organizzare un terzo presidio di trattori nei pressi della Valle dei Templi, dopo quelli sulla Palermo-Agrigento. A Sciacca, invece, pescatori e armatori hanno votato la ripresa delle attività, interrompendo lo sciopero della marineria locale.

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