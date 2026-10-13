Gioiosa Marea, pesca e ambiente al centro dell’incontro con gli studenti

A Gioiosa Marea si è concluso il progetto “Alla scoperta degli antichi sapori”, con un incontro dedicato alla pesca, alle tradizioni marinare e alla tutela dell’ambiente, rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado.

L’iniziativa ha riunito rappresentanti del settore ittico, ricercatori, amministratori e studenti per approfondire il valore economico e culturale del mare, le opportunità di sviluppo legate alle risorse marine e l’importanza di un’alimentazione consapevole.

Particolare attenzione è stata dedicata al cosiddetto pesce povero, costituito da specie meno richieste dal mercato, ma caratterizzate da proprietà nutrizionali e da uno stretto legame con la gastronomia siciliana.

L’incontro, moderato dal giornalista Massimo Scaffidi, ha visto gli interventi di Nino Accetta, rappresentante di Confcooperative Sicilia per il settore pesca e del Co.Ge.PA. Co.Pesca di Portorosa; Teresa Romeo, direttrice della Stazione Zoologica Anton Dohrn in Sicilia; Dario Natoli e Gabriele Villa, del GAC Golfo di Patti.

Presenti il sindaco Giusi La Galia, il vicesindaco Salvatore Salmeni e l’assessore Teodoro Lamonica, tra i promotori dell’iniziativa.

Durante il confronto sono stati affrontati i problemi delle marinerie locali, la valorizzazione del pescato e le conseguenze dell’inquinamento, dei cambiamenti climatici e dello sfruttamento delle risorse ittiche.

Gli studenti hanno partecipato rivolgendo domande ai relatori, grazie anche al coinvolgimento dell’istituto scolastico guidato dalla dirigente Maria La Rosa.

L’appuntamento ha concluso un percorso comprendente precedenti iniziative gastronomiche e dimostrazioni di show cooking.

L’attività rientra nel progetto “Un Mare Gioiosamente Ricco di Pesce Povero”, promosso dal Comune di Gioiosa Marea con il GAC Golfo di Patti e finanziato dalla Regione Siciliana attraverso il Dipartimento della Pesca mediterranea.

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