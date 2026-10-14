Casa della Comunità di Roccalumera, presentati i servizi sanitari

La Casa della Comunità di Roccalumera amplia l’offerta di assistenza sanitaria territoriale e promuove una giornata dedicata alla prevenzione del tumore del colon-retto. I servizi attivati e le iniziative in programma sono stati illustrati durante un incontro online organizzato dalla Direzione del Distretto Sanitario di Messina con i sindaci e i delegati dei Comuni dell’area ionica.

Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti di Alì, Alì Terme, Fiumedinisi, Furci Siculo, Itala, Mandanici, Nizza di Sicilia, Pagliara, Roccalumera e Scaletta Zanclea. L’incontro ha consentito di approfondire l’organizzazione delle prestazioni disponibili e il coordinamento tra strutture sanitarie e amministrazioni locali.

La Casa della Comunità dispone di un ambulatorio infermieristico, attivo dal lunedì al sabato, e di servizi specialistici di Angiologia, Dermatologia, Diabetologia, Endocrinologia, Geriatria, Pneumologia e Ortopedia. Sono inoltre previsti ulteriori ampliamenti delle specialità ambulatoriali.

Tra le attività disponibili figurano l’assistenza medica primaria continuativa, garantita 24 ore su 24, il punto prelievi, il servizio di psicologia delle cure primarie e il Punto unico di accesso con assistente sociale.

La struttura ospita anche gli uffici per la scelta e la revoca del medico e del pediatra, il rilascio delle certificazioni di esenzione, la consegna dei referti e la distribuzione di ausili e presidi sanitari.

Durante l’incontro è stato presentato l’Open Day gratuito per lo screening del tumore del colon-retto, in programma sabato 24 ottobre 2026, dalle 9 alle 19, presso la Casa della Comunità di Roccalumera. L’iniziativa è finalizzata a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e a favorire l’accesso ai programmi di prevenzione oncologica.

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