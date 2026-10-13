Papa Leone XIV, oggi il ricovero al Gemelli per l’intervento al polmone

Papa Leone XIV sarà ricoverato oggi al Policlinico Gemelli di Roma per sottoporsi a un intervento chirurgico finalizzato all’asportazione di un nodulo polmonare, individuato durante un controllo medico di routine. Il Pontefice aveva annunciato personalmente la decisione domenica scorsa, durante l’Angelus, precisando che la formazione si trova in uno stadio iniziale ed è ben localizzata.

L’intervento potrebbe essere effettuato già nel pomeriggio, mentre non si esclude uno slittamento a mercoledì mattina qualora fossero necessari ulteriori accertamenti preoperatori. A occuparsi dell’operazione dovrebbe essere il professor Stefano Margaritora, direttore della Chirurgia Toracica del Gemelli, con la presenza del medico personale del Papa, Luigi Carbone.

Il portavoce vaticano Matteo Bruni ha chiarito che la scoperta del nodulo non è stata preceduta da sintomi particolari e che la decisione di intervenire è stata condivisa dal Pontefice con i sanitari.

In Vaticano prevale un clima di fiducia. Monsignor Jorge Eduardo Lozano, arcivescovo argentino di San Juan, ha riferito di avere incontrato Leone XIV in buone condizioni generali, senza evidenti segnali di malessere. Rassicurazioni sono arrivate anche dai cardinali Pierbattista Pizzaballa e Gianfranco Ravasi.

Le udienze papali sono state annullate fino a martedì 20 ottobre, considerando un periodo di degenza postoperatoria di circa una settimana. Resta da definire la modalità di svolgimento dell’Angelus di domenica 18 ottobre, che dipenderà dall’evoluzione delle condizioni cliniche.

Intanto proseguono i preparativi per il viaggio apostolico previsto dal 6 al 17 novembre in Uruguay, Argentina e Perù. Al momento il programma rimane invariato, mentre in diversi Paesi dell’America Latina si moltiplicano le iniziative di preghiera per la salute del Pontefice.

👁 Articolo letto 255 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.

⭐ Segui CanaleSicilia su Google