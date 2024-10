Ti massaggio la schiena? Arrestato falso fisioterapista per abusi sessuali

La Procura Distrettuale della Repubblica di Catania ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un uomo di 58 anni, accusato di violenza sessuale. L’individuo, residente a Catania, è ritenuto responsabile di un’aggressione ai danni di una giovane donna di 21 anni. Le indagini, condotte dalla Polizia di Stato, sono state avviate in seguito alla denuncia della vittima e coordinate dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Borgo Ognina.

L’episodio si è verificato all’inizio di settembre, quando la giovane, originaria della Corsica e in Sicilia per una vacanza, si trovava seduta su una panchina in piazza Europa a Catania. In pieno giorno, l’uomo si sarebbe avvicinato alla donna con il pretesto di fornirle indicazioni stradali, affermando di essere un fisioterapista e osservando una presunta postura scorretta della giovane.

Secondo le informazioni raccolte, l’uomo avrebbe cercato di instaurare un dialogo con la vittima, riuscendo a convincerla a farsi massaggiare la schiena. Approfittando della situazione, il 58enne avrebbe poi allentato la cintura dei pantaloni della giovane e rimosso le sue scarpe e calze, arrivando infine a toccarla in maniera inappropriata. La vittima, inizialmente immobilizzata dalla paura, è riuscita a liberarsi e ha cercato immediatamente soccorso presso le autorità competenti.

Dopo la denuncia sporta al Commissariato di Borgo Ognina, la Polizia ha avviato una serie di indagini che hanno portato rapidamente all’identificazione del sospettato, grazie anche al riconoscimento da parte della vittima. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali simili, con accuse di violenza sessuale commesse secondo modalità analoghe.

In seguito agli elementi raccolti, il Giudice per le indagini preliminari, su richiesta del Pubblico Ministero, ha disposto gli arresti domiciliari per il 58enne. Le indagini sono ancora in corso.

