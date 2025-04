Faisa Cisal diffida l’ATM Messina per comportamenti antisindacali

La segreteria provinciale della Faisa Cisal ha inviato una formale diffida all’Azienda Trasporti Messina S.p.A. (ATM) per quella che viene definita una condotta antisindacale nei confronti dei lavoratori. Il sindacato denuncia inoltre il comportamento della Direzione Aziendale, ritenuta responsabile di una interpretazione erronea delle normative relative alle relazioni industriali, che risulterebbe inadeguata rispetto agli obblighi previsti dalle leggi in vigore.

Un altro aspetto criticato dalla Faisa Cisal riguarda la composizione del tavolo delle trattative, considerata anomala. Secondo il sindacato, l’Azienda ha adottato dinamiche discriminatorie, escludendo alcune sigle sindacali a favore di altre, con il rischio di minare la rappresentatività e l’efficacia delle discussioni. In tal senso, la Faisa Cisal chiede un rispetto rigoroso delle normative che disciplinano le relazioni industriali, garantendo a ciascun sindacato il diritto di esprimere liberamente le proprie posizioni senza alcuna imposizione da parte dell’Azienda.

Romualdo Moschella, segretario regionale della Faisa Cisal, ha espresso il suo pieno sostegno all’iniziativa della segreteria provinciale, sottolineando che i comportamenti contestati non sono più tollerabili poiché vanno a ledere i diritti dei dipendenti. La sua dichiarazione giunge in un momento simbolico, proprio alla vigilia della festa dei lavoratori, per rafforzare la posizione del sindacato contro pratiche che considera ingiustificate.

